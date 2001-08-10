На несовершеннолетнего в Невельске завели уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 16-летнего жителя г. Невельска по факту избиения мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, потерпевший и обвиняемый были ранее знакомы. Находясь в подъезде дома по улице Советской г. Невельска, между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела, тем самым причинив телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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