15 судебных приставов торжественно приняли присягу в День судебных приставов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 ноября 2022 года, отмечается День судебного пристава. Это профессиональный праздник судебных приставов — людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов.

Как правило, во всех территориальных органах ФССП России к этому дню приурочены различные торжественные мероприятия. Так, в этот день вновь принятые судебные приставы-исполнители и судебные приставы по ОУПДС торжественно приняли присягу. Мероприятие прошло в г. Южно-Сахалинске на территории Комплекса постаментов, посвящённых Южно-Сахалинской наступательной операции вооружённых сил СССР против японских войск 11-25 августа 1945 года под руководством главного судебного пристава Сахалинской области Кононова Андрея Анатольевича.

В торжественной обстановке на верность государству при осуществлении своих должностных полномочий, присягнули 15 судебных приставов по ОУПДС и судебных приставов-исполнителей. Они поклялись беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.

Андрей Анатольевич поздравил вновь принятых сотрудников органов принудительного исполнения с этим важным событием и пожелал добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и достойно переносить трудности, связанные со службой, соблюдать данную клятву и верно служить на благо Российского государства.