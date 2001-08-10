15 судебных приставов торжественно приняли присягу в День судебных приставов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 1 ноября 2022 года, отмечается День судебного пристава. Это профессиональный праздник судебных приставов — людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов специально уполномоченных органов.
Как правило, во всех территориальных органах ФССП России к этому дню приурочены различные торжественные мероприятия. Так, в этот день вновь принятые судебные приставы-исполнители и судебные приставы по ОУПДС торжественно приняли присягу. Мероприятие прошло в г. Южно-Сахалинске на территории Комплекса постаментов, посвящённых Южно-Сахалинской наступательной операции вооружённых сил СССР против японских войск 11-25 августа 1945 года под руководством главного судебного пристава Сахалинской области Кононова Андрея Анатольевича.
В торжественной обстановке на верность государству при осуществлении своих должностных полномочий, присягнули 15 судебных приставов по ОУПДС и судебных приставов-исполнителей. Они поклялись беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.
Андрей Анатольевич поздравил вновь принятых сотрудников органов принудительного исполнения с этим важным событием и пожелал добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и достойно переносить трудности, связанные со службой, соблюдать данную клятву и верно служить на благо Российского государства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
12:12 Сегодня Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 10:29 Сегодня Выехал на встречку: в Углегорском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
- 12:39 Сегодня В Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт 542 партий рыбы и морепродуктов
- 11:17 Сегодня Автомобилистов просят учитывать дорожные работы при передвижении по Южно-Сахалинску
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?