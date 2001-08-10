Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
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Директор сахалинской фирмы не хотел платить зарплату и попал под уголовное дело
09:00, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На Курилах накажут работодателя, не по закону трудоустроившего инвалида

На Курилах накажут работодателя, не по закону трудоустроившего инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка исполнения трудового законодательства. Установлено, что местная жительница, являющаяся инвалидом 3 группы, имеющая на иждивении двух малолетних детей, осуществляла трудовую деятельность продавца в торговом павильоне. При этом, трудовые отношения с ней должным образом не были оформлены, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В целях защиты трудовых прав женщины, прокурор направил в суд исковое заявление о признании факта трудовых отношений; возложении на работодателя обязанности внести в трудовую книжку истца запись о приеме на работу  на должность продавца, представить в Государственное учреждение - Отделение пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области сведения для индивидуального (персонифицированного) учета за период работы истца, а также произвести уплату страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за весь период работы; взыскании компенсации морального вреда.

Решением Курильского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу его фактическое исполнение будет взято в прокуратуре на контроль.

Кроме того, на рассмотрении Государственной инспекции труда по Сахалинской области находится возбужденное прокуратурой в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Рассмотрение мер реагирования и восстановление прав заявительницы находится на контроле прокуратуры района.

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