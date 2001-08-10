На Курилах накажут работодателя, не по закону трудоустроившего инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка исполнения трудового законодательства. Установлено, что местная жительница, являющаяся инвалидом 3 группы, имеющая на иждивении двух малолетних детей, осуществляла трудовую деятельность продавца в торговом павильоне. При этом, трудовые отношения с ней должным образом не были оформлены, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В целях защиты трудовых прав женщины, прокурор направил в суд исковое заявление о признании факта трудовых отношений; возложении на работодателя обязанности внести в трудовую книжку истца запись о приеме на работу на должность продавца, представить в Государственное учреждение - Отделение пенсионного Фонда Российской Федерации по Сахалинской области сведения для индивидуального (персонифицированного) учета за период работы истца, а также произвести уплату страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за весь период работы; взыскании компенсации морального вреда.

Решением Курильского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу его фактическое исполнение будет взято в прокуратуре на контроль.

Кроме того, на рассмотрении Государственной инспекции труда по Сахалинской области находится возбужденное прокуратурой в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Рассмотрение мер реагирования и восстановление прав заявительницы находится на контроле прокуратуры района.