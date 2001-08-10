В южно-сахалинском аквапарке запахло уголовным делом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился за помощью 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что днем ранее, находясь в аквапарке, он утерял свою банковскую карту. Пропажу он заметил, когда со счета стали списываться денежные средства. Неизвестный успел истратить чуть больше трех с половиной тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в полиции островов.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили торговые точки, в который расплачивались картой потерпевшего. Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские в скором времени вышли на след подозреваемого.

Оказалось, что утерянную кредитку нашел 26-летний гражданин, который являлся работником аквапарка. Вместо того, чтобы отдать находку администрации учреждения, молодой человек, понимая что данное деяние является противоправным, забрал ее себе и совершил ряд различных покупок за счет потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г" ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных