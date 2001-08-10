Сахалинские медики три месяца отказывали маленькому ребенку в лекарствах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковская городская прокуратура Сахалинской области провела проверку по обращению местного жителя по вопросу нарушения законодательства о здравоохранении.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре, малолетний сын заявителя состоит на учете в детской поликлинике с заболеванием, для лечения которого требуется систематическое обеспечение его лекарственным препаратом. Однако на протяжении трех месяцев учреждением здравоохранения ребенку лекарственное средство не предоставлялось.

В интересах несовершеннолетнего городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить ребенка необходимым лекарством.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, ребенку предоставлен препарат.