В Корсакове полицейский помогал торговать браконьерским гребешком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве Корсаковского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное организованной группой). Об этом ТИА "Острова" рассказали в СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2020 году 45-летняя жительница портового города организовала преступную группу из числа своих родственников, в том числе сына, который является сотрудником полиции, для сбыта незаконно добытого морского гребешка жителям Сахалинской области. Подозреваемые осуществляли скупку, хранение, переработку, транспортировку и сбыт морского гребешка, заведомо добытого преступным путем.

В апреле 2022 года женщина, находясь в своем автомобиле на территории Корсаковского района, передала жителю областного центра около 80 килограммов чищенного морского гребешка за вознаграждение в сумме 120 000 рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.