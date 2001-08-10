3 сентября на площади Победы и Славы в Южно-Сахалинске придется идти без оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Меры безопасности усилят в Южно-Сахалинске 3 сентября. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, проход на площади Славы и Победы, где в предстоящую субботу состоятся праздничные мероприятия, в целях безопасности будет организован через пункты досмотра.
Рамки металлоискателей с 10.00 до 12.00 в районе пл. Славы расположат у пешеходного перехода напротив старой дороги на «СТК «Горный воздух» (западная часть ул. Горького), а также у пешеходного перехода рядом с городским бассейном (Компроспект, 3).
В районе пл. Победы рамки металлодетекторов с 20.00 до 22.00 расположат с трех сторон: рядом с дорогой на нижнюю станцию СТК «Горный воздух», у пешеходного перехода с южной стороны площади, а также на пр. Победы параллельно жилого дома №4.
Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание жителей и гостей областного центра, что на территорию проведения мероприятий запрещено проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы, а также любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. И в целом необходимо минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра.
Также запрещено проносить все виды жидкостей в любых объемах.
В перечне запрещенных предметов также профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.
Кроме того, запрещено использование воздушных и наземных дронов. За несогласованное использование дронов предусмотрена административная ответственность (с изъятием).
Граждане, которые принесут с собой предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.
Полный перечень предметов, запрещенных для проноса через пункты досмотра, мая размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области.
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