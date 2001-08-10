Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с травмированием ребёнка на детской площадке по адресу: ул. Комсомольская, д. 295 в июле 2022 года прокуратурой Южно-Сахалинска и Государственной жилищной инспекцией Сахалинской области была проведена совместная проверка.

В результате проведённых мероприятий ГЖИ Сахалинской области за нарушение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, привлекла УК «Жилсервис» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Штраф 250 тыс. руб.). Ответственное должностное лицо управляющей компании также привлечено к ответственности в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб., сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Инспекция напоминает, что управляющие компании обязаны выполнять работы, в том числе по содержанию и ремонту детских площадок на прилегающей территории к многоквартирному дому.