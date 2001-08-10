Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2022
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15:27, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Ряды сахалинских следователей пополнили молодые специалисты

Ряды сахалинских следователей пополнили молодые специалисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпускники Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации приступили к следственной работе в Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В следственном управлении состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему выпускников на службу в территориальные следственные отделы.   

Трое молодых следователей – Дмитрий Кулаченков, Эльвира Беляева   и Валерия Прохорова, успешно завершившие обучение, приняли Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации и получили служебные удостоверения. 

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Павел Курочкин поздравил молодых следователей с окончанием академии, присвоением первого специального звания – лейтенант юстиции и поступлением на службу. Пожелал успехов, и выразил уверенность в том, что молодые следователи с честью и достоинством пройдут свой профессиональный путь.

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