Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2022
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11:56, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Двое сахалинцев получили сроки за угон авто и похищение водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое жителей Томаринского района приговорены к лишению свободы за разбойное нападение, неправомерное завладение автомобилем и похищение человека, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что в марте 2021 года обвиняемые 33 и 39 лет, находясь в посёлке Ильинском Томаринского района, поймали попутную машину в Южно-Сахалинск. Остановившись на трассе, у обвиняемых возник преступный умысел на разбойное нападение и угон автомобиля.

Они схватили потерпевшего, переместили его на заднее сиденье автомобиля, где, угрожая ножом, с применением физической силы похитили у него денежные средства, банковскую карту и мобильный телефон. Затем обвиняемые угнали автомобиль с находящимся в нём потерпевшим, удерживаемым против его воли, чтобы похитить деньги с его банковской карты. Не справившись с управлением, они допустили занос транспортного средства, потерпевшему удалось убежать, а обвиняемых задержали сотрудники полиции.

Суд первой инстанции с учётом позиции государственного обвинителя и личности подсудимых назначил последним наказание в виде 7 лет 3 месяцев и 7 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отрицая свою причастность к преступлениям, осужденные обжаловали обвинительный приговор в апелляционном порядке.

По итогам изучения материалов дела с учетом мнения прокурора о доказанности вины и справедливости назначенного наказания суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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