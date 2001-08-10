Алиментщик в Ногликах погасил долг за три дня, чтобы не лишиться машины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы взыскали алиментный долг с жителя Ногликского района, уклонявшегося от уплаты средств несовершеннолетнему ребёнку, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ФССП. Исполнение родительских обязанностей ускорил арест иномарки.
Согласно решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ части всех своих доходов, но добровольно решение суда не исполнял.
После расчёта задолженности сумма невыплаченных алиментов составил более 500 тысяч рублей. Так как и после возбуждения исполнительного производства оплаты долга не последовало, судебным приставом был применен комплекс мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы Российской Федерации и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.
Погасить задолженность сахалинец решил после того, как в отношение его личного транспорта судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий и разъяснил, что в случае неоплаты долга на автомобиль будет наложен арест с дальнейшей передачей его на реализацию.
Алиментный долг был погашен в полном объёме в течение трёх дней, включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В результате автомобиль возвращён владельцу.
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