Алиментщик в Ногликах погасил долг за три дня, чтобы не лишиться машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы взыскали алиментный долг с жителя Ногликского района, уклонявшегося от уплаты средств несовершеннолетнему ребёнку, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ФССП. Исполнение родительских обязанностей ускорил арест иномарки.

Согласно решению суда мужчина должен был выплачивать алименты в размере ¼ части всех своих доходов, но добровольно решение суда не исполнял.

После расчёта задолженности сумма невыплаченных алиментов составил более 500 тысяч рублей. Так как и после возбуждения исполнительного производства оплаты долга не последовало, судебным приставом был применен комплекс мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы Российской Федерации и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Погасить задолженность сахалинец решил после того, как в отношение его личного транспорта судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий и разъяснил, что в случае неоплаты долга на автомобиль будет наложен арест с дальнейшей передачей его на реализацию.

Алиментный долг был погашен в полном объёме в течение трёх дней, включая исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга. В результате автомобиль возвращён владельцу.