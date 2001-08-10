На Сахалине горе-мать задолжала детям полмиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неисполнение судебного решения обернулось для должницы исправительными работами, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
На исполнении в отделении судебных приставов по Невельскому району находится исполнительное производство о взыскании с женщины денежных средств на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов доходов.
Местная жительница всячески уклонялась от уплаты алиментов, скрывалась от сотрудников службы судебных приставов и игнорировала требования о явке к судебному приставу-исполнителю, в результате чего задолженность по алиментам составила более 500 тысяч рублей.
После принудительного привода женщины на приём, в её отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил женщине административное наказание в виде 20 часов обязательных работ, отбыв которые гражданка не посчитала нужным встать на путь исправления, за что была привлечена к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Однако в установленный законом срок данный штраф гражданка З. не оплатила, в связи с чем судебный пристав-исполнитель направил представление в суд о замене штрафа другим более строгим видом наказания. Рассмотрев данное представление, суд заменил ей уголовный штраф на исправительные работы в виде трёх месяцев, с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер и не забывать о своём родительском долге, а также рекомендуют быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства www.r65.fssp.gov.ru.
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