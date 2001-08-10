На Сахалине прокуратура обязала минздрав обеспечить женщину лекарством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По иску прокурора суд обязал министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечить жительницу Невельска лекарственным препаратом, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре края.

Невельской городской прокуратурой проведена проверка по обращению горожанки, страдающей редким (орфанным) заболеванием и имеющей III группу инвалидности, в связи с необеспечением ее лекарственным препаратом.

В ходе проверки установлено, что при прохождении лечения женщине по жизненно важным показаниям назначен незарегистрированный на территории Российской Федерации лекарственный препарат (производство Италия), обеспечение которым относится к полномочиям Российской Федерации, переданным субъектам.

Министерством здравоохранения РФ выдано положительное заключение на приобретение лекарственного препарата, необходимого для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям.

В декабре 2021 года заявитель обратилась в Министерство здравоохранения Сахалинской области с просьбой обеспечить её необходимым количеством лекарственного препарата, однако указанным препаратом она обеспечена не была.

В этой связи Невельский городской прокурор обратился в Южно-Сахалинский городской суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечить пациентку лекарственным препаратом в необходимом объеме.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Невельской городской прокуратуры.