Тихоокеанское
информационное агентство
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11:17, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура обязала минздрав обеспечить женщину лекарством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По иску прокурора суд обязал министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечить жительницу Невельска лекарственным препаратом, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре края. 

Невельской городской прокуратурой проведена проверка по обращению горожанки, страдающей редким (орфанным) заболеванием и имеющей III группу инвалидности, в связи с необеспечением ее лекарственным препаратом. 

В ходе проверки установлено, что при прохождении лечения женщине по жизненно важным показаниям назначен незарегистрированный на территории Российской Федерации лекарственный препарат (производство Италия), обеспечение которым относится к полномочиям Российской Федерации, переданным субъектам. 

Министерством здравоохранения РФ выдано положительное заключение на приобретение лекарственного препарата, необходимого для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям.

В декабре 2021 года заявитель обратилась в Министерство здравоохранения Сахалинской области с просьбой обеспечить её необходимым количеством лекарственного препарата, однако указанным препаратом она обеспечена не была. 

В этой связи Невельский городской прокурор обратился в Южно-Сахалинский городской суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Сахалинской области обеспечить пациентку лекарственным препаратом в необходимом объеме. 

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Невельской городской прокуратуры.

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