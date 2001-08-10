Мошенники продолжают атаковать сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области уже неоднократно предупреждало граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов, сообщили ТИА «Острова». в ведомстве.
Злоумышленники присылают на электронную почту граждан Постановление Центра Мониторинга задолженностей ФССП России о наличии задолженности по налогам и сборам (в том числе по транспортному, земельному или подоходному), который необходимо срочно оплатить. Так же в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и банковских карт, в случае неуплаты долга.
УФССП России по Сахалинской области рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.
Кроме того, необходимо внимательно изучить адрес официального сайта УФССП России по Сахалинской области во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.
Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.
Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, а также с помощью мобильного приложения «ФССП». Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.
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