Сахалинские следователи раскрыли убийство 23-х летней давности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы, является приоритетным направлением деятельности. По таким делам на постоянной основе проводится следственная и оперативная работа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

В результате планомерных действий, с использованием современных достижений криминалистической науки устанавливаются лица, совершившие тяжкие преступления, в том числе более 20 лет назад.

Так, следователи смогли получить сведения о причастности жителя Сахалинской области к убийству, совершенному в 1998 году. Обвиняемый, ознакомившись с доказательствами, вину признал в полном объеме и дал признательные показания.

Установлено, что в ноябре 1998 года потерпевший и обвиняемый находились в помещении частной бани в Южно-Сахалинске. Во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес своему знакомому не менее 20 ударов ножом в область шеи и головы.

От полученных телесных повреждений смерть сахалинца наступила на месте происшествия. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.