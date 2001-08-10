Приставы взыскали алименты с горе-отца на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Сахалинской области взыскали с местного жителя долг по алиментам на сумму свыше 150 тысяч рублей, который он длительное время отказывался выплачивать.

Сахалинец долгое время несвоевременно и не в полном объёме выполнял свои родительские обязательства, в результате чего у него образовался значительный долг перед собственными детьми, выплачивать который мужчина не торопился.

Представитель закона, связавшись с должником по телефону, предупредил его об имеющейся задолженности, но действий со стороны должника по оплате алиментов не последовало.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были установлены банковские счета должника в кредитных организациях, что позволило обратить взыскание на его денежные средства, а также с должника был взыскан исполнительский сбор. Таким образом, вся сумма задолженности была взыскана в пользу детей в полном объёме.