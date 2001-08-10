Сахалинец угрожал полицейскому гранатой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи в Долинске возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, мужчина, при составлении в отношении него административного материала за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, достал муляж гранаты и продемонстрировал её сотруднику полиции.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, пишет пресс-служба следственного управления.
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