Сахалинец угрожал полицейскому гранатой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи в Долинске возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, мужчина, при составлении в отношении него административного материала за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, достал муляж гранаты и продемонстрировал её сотруднику полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, пишет пресс-служба следственного управления.