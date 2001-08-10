Курильским властям наказали признать котельную опасной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Курильского района в рамках подготовки к отопительному периоду провела проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В ходе надзорных мероприятий установлен факт эксплуатации МУП «Жилкомсервис» на территории с. Горное Курильского района котельной, которая в соответствии с действующими нормативными требованиями относится к опасным производственным объектам и подлежит включению в соответствующий реестр. Однако регистрация котельной в реестре опасных производственных объектов не произведена.
В этой связи директору муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В связи с непринятием мер по устранению нарушений прокурор Курильского района направил в суд исковое заявление о возложении на предприятие обязанности зарегистрировать котельную в государственном реестре опасных производственных объектов.
Курильский районный суд по результатам рассмотрения гражданского дела удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Сахалинской области.
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