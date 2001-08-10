Сахалинец попросил зарядить свой телефон, а по пути украл соседский
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что обвиняемый встретил на улице соседа и попросил зайти к нему домой, чтобы зарядить сотовый телефон. Мужчина ответил согласием, и они направились к его участку. Зайдя в дом, обвиняемый поставил свой телефон на зарядку, положив на холодильник. После этого хозяин с гостем расположились за столом и стали распивать алкоголь, общаясь на различные темы. Позже фигурант направился к холодильнику, на котором лежал его телефон. Снимая мобильный с зарядного устройства, мужчина обратил внимание, что рядом лежит смартфон хозяина дома. Тогда обвиняемый решил похитить его. Воспользовавшись тем, что потерпевший был в тот момент отвлечен, злоумышленник взял его телефон и положил в карман, после чего направился домой. На следующий день фигурант поехал в центр города, где сдал похищенное устройство в ломбард, выручив за него 2 с половиной тысячи рублей. Ущерб составил 16 тысяч 300 рублей.
В отношении данного гражданина Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
- 11:40 22 Декабря Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
11:52 23 Декабря Председатель думы Южно-Сахалинска подал в отставку
15:21 23 Декабря Ничего святого: неоднократно судимый 19-летний сахалинец дважды обокрал храм
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?