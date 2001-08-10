Сахалинец попросил зарядить свой телефон, а по пути украл соседский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что обвиняемый встретил на улице соседа и попросил зайти к нему домой, чтобы зарядить сотовый телефон. Мужчина ответил согласием, и они направились к его участку. Зайдя в дом, обвиняемый поставил свой телефон на зарядку, положив на холодильник. После этого хозяин с гостем расположились за столом и стали распивать алкоголь, общаясь на различные темы. Позже фигурант направился к холодильнику, на котором лежал его телефон. Снимая мобильный с зарядного устройства, мужчина обратил внимание, что рядом лежит смартфон хозяина дома. Тогда обвиняемый решил похитить его. Воспользовавшись тем, что потерпевший был в тот момент отвлечен, злоумышленник взял его телефон и положил в карман, после чего направился домой. На следующий день фигурант поехал в центр города, где сдал похищенное устройство в ломбард, выручив за него 2 с половиной тысячи рублей. Ущерб составил 16 тысяч 300 рублей.

В отношении данного гражданина Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.