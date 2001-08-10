Житель Лугового может надолго сесть за пропитый чужой шуруповёрт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Лугового, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного Как рассказали агентству «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый в день совершения преступления находился дома и распивал спиртные напитки. В какой-то момент фигурант решил зайти к соседу, чтобы занять деньги на алкоголь и продукты питания. Обнаружив, что дверь в квартиру знакомого открыта, он стал звать хозяина. Не получив ответа, обвиняемый прошел в коридор. Убедившись, что в квартире никого нет, фигурант оглянулся по сторонам и увидел кейс, в котором лежал шуруповерт и зарядные устройства от него. Мужчина решил похитить данное имущество, чтобы в дальнейшем продать. Взяв кейс с инструментом, злоумышленник направился на улицу. Уже там он позвонил знакомому механику, которому предложил приобрести похищенное имущество. Для этого он придумал легенду о том, что у него есть товарищ, который попросил его срочно продать инструмент, умолчав об истинном происхождении имущества.
Мужчины договорились о встрече, в ходе которой обвиняемый продал кейс с шуруповертом за 3 тысячи рублей. После этого мужчина направился в магазин, где потратил вырученные деньги. Ущерб, причиненный владельцу похищенного имущества, составил более 13 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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