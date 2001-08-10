Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2021
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15:50, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Лугового может надолго сесть за пропитый чужой шуруповёрт

Житель Лугового может надолго сесть за пропитый чужой шуруповёрт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Лугового, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного Как рассказали агентству «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемый в день совершения преступления находился дома и распивал спиртные напитки. В какой-то момент фигурант решил зайти к соседу, чтобы занять деньги на алкоголь и продукты питания. Обнаружив, что дверь в квартиру знакомого открыта, он стал звать хозяина. Не получив ответа, обвиняемый прошел в коридор. Убедившись, что в квартире никого нет, фигурант оглянулся по сторонам и увидел кейс, в котором лежал шуруповерт и зарядные устройства от него. Мужчина решил похитить данное имущество, чтобы в дальнейшем продать. Взяв кейс с инструментом, злоумышленник направился на улицу. Уже там он позвонил знакомому механику, которому предложил приобрести похищенное имущество. Для этого он придумал легенду о том, что у него есть товарищ, который попросил его срочно продать инструмент, умолчав об истинном происхождении имущества.

Мужчины договорились о встрече, в ходе которой обвиняемый продал кейс с шуруповертом за 3 тысячи рублей. После этого мужчина направился в магазин, где потратил вырученные деньги. Ущерб, причиненный владельцу похищенного имущества, составил более 13 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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