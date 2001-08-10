В Южно-Сахалинске стартовал очередной этап Кубка по плаванию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовал очередной этап открытого Кубка спортшколы водных видов спорта имени В.В. Сальникова по плаванию «Быстрый китёнок». Масштабные старты объединили 550 пловцов из Корсакова, Холмска, Анивы и Южно-Сахалинска.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорта, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Артём Золотарев отметил: «Соревнования „Быстрый китёнок“ включают шесть этапов. Их уникальность для островного региона в том, что собирают на одних дорожках все возрастные группы. Начинающие спортсмены получают бесценную возможность выступать на одной соревновательной арене со взрослыми пловцами юниорского уровня, смотреть на их технику и перенимать спортивный опыт».

Нынешний этап традиционного турнира посвящён длинным дистанциям вольным стилем. Несмотря на то что такие старты даются непросто, количество участников стало рекордным для стайерских этапов за последние шесть лет.

Программа соревнований разделена по возрастным группам. Самым юным пловцам (8 лет) предстоит преодолеть 50-метровые отрезки, участники 9 лет плывут 200 метров вольным стилем, а более опытные спортсмены в возрастных категориях от 10 до 18 лет соревнуются на дистанциях 400 и 800 метров. Заплывы традиционно проходят в 50-метровом бассейне.

Южносахалинец Роман Панченко рассказал о своём старте: «Когда сначала прыгнул, у меня слетели очки. Думаю, без очков проплыву, и со всей силы, как меня тренер учил, плыл. Под конец сделал ускорение и приплыл первым».

Соревнования продолжатся 7 ноября. Начало в 10:00. Вход для зрителей свободный.