Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мини-футбольный клуб «Сахалин» выиграл Кубок Сахалинской области по футзалу сезона 2025/2026 годов. В финальном матче «южане» разгромили «Поронайск» со счётом 4:1.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, решающая встреча прошла в Южно-Сахалинске в универсальном зале Учебно-тренировочного центра «Восток». Уже на второй минуте нападающий «Сахалина» Данил Богатых открыл счёт после прострела Ивана Слищука. Через пару минут Андрей Савин забил второй мяч в ворота соперника, а к 12-й минуте Сергей Дедов довёл счёт до 3:0. Однако на последних секундах первого тайма Константин Баранов из «Поронайска» точным ударом вернул интригу.

Игрок «северян» Дмитрий Пономарёв после матча признал, что команда перегорела перед игрой. Футболисты сильно настраивались и хотели уверенно начать встречу, но психологически провалили старт. Во втором тайме поронайцы вышли с другим настроением и попытались устроить навал на ворота соперников, но их пыл унял Константин Барильченко, забивший четвёртый гол «Сахалина». После этого игра пошла на встречных курсах, но больше голов зрители не увидели.

Защитник МФК «Сахалин» Иван Слищук подвёл итог сезона. Он отметил, что «Поронайск» каждый раз выдаёт сильные матчи, и этот не стал исключением – расслабиться соперник не давал до конца встречи. Решающую роль, по его словам, сыграла концентрация: «южане» сразу вошли в игру, а поронайцы раскачивались дольше. Слищук поздравил команду с трофеем и подчеркнул, что в этом сезоне клуб сделал золотой дубль, выиграв ещё и чемпионат.

Финал Кубка Сахалинской области по футзалу традиционно завершил зимний футбольный сезон в регионе.