Сахалинцы с поражением опорно-двигательного аппарата разыграли медали в бочча

Сахалинцы определили сильнейших в бочча – спорте, где участники с поражением опорно-двигательного аппарата бросают мячи. Областные соревнования среди юношей и девушек до 21 года прошли в Южно-Сахалинске 13 апреля.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, игры собрали 10 участников с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены соревновались по круговой системе. Задача каждого – подбросить мячи своего цвета (синие или красные) как можно ближе к белому. Каждый матч состоит из четырёх эндов.

Среди девушек победительницей стала Татьяна Дмитриева. 14-летняя спортсменка рассказала, что занимает первое место на этих соревнованиях три года подряд. По её словам, в бочча важно знать тактику – правильно выбивать и ставить мяч, отрабатывать точность. Сама игра помогает ребятам социализироваться и заводить новые знакомства. Второе место заняла Диана Клипацкая, третьей стала Софья Камимура.

Лидером среди юношей стал Владислав Колесников. Второй результат показал Антон Аршанов. Тройку лидеров замкнул Кирилл Ким.