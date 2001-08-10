Сахалинцы взяли серебро и бронзу на турнире по бильярду в Хабаровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены Андрей Семикрас и Ян Чун Сик привезли две медали с краевого турнира по бильярдному спорту в Хабаровске. Один стал серебряным призёром, второй – бронзовым. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, соревнования прошли среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Турнир собрал участников из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Москвы, Сахалинской области и Хабаровского края. Честь островного региона защищали четыре спортсмена из Южно-Сахалинска и Корсакова при поддержке местной федерации. Андрей Семикрас завоевал серебро в дисциплине «комбинированная пирамида» (категория ПОДА, сидя). Ян Чун Сик выиграл бронзу в той же дисциплине, но в категории ПОДА (стоя).
Ещё двое сахалинцев остановились в шаге от пьедестала. Кан Вон Чан занял четвёртое место в «комбинированной пирамиде» (ПОДА, стоя), а Александр Грибков – в дисциплине «свободная пирамида» (категория ОВЗ). Исполнительный директор сахалинской федерации бильярдного спорта Дарья Семенова отметила, что ребята состязались с сильнейшими игроками Дальнего Востока и Москвы и выступили отлично. Теперь им предстоит подготовка к следующим соревнованиям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
07:59 Сегодня Глава СК России потребовал доклад по делу о врачебной ошибке на Сахалине
11:11 Сегодня Сахалинка, решив подзаработать, предоставила мошенникам доступ к телефону и мобильному банку
09:19 Сегодня Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
10:01 Сегодня Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 2,8 тысяч резюме с начала года разместили сахалинцы на портале «Работа России»
- 13:15 Вчера Эксперт из Словении провел семинар для тренеров на "Горном воздухе"
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?