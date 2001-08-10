Сахалинцы взяли серебро и бронзу на турнире по бильярду в Хабаровске

Сахалинские спортсмены Андрей Семикрас и Ян Чун Сик привезли две медали с краевого турнира по бильярдному спорту в Хабаровске. Один стал серебряным призёром, второй – бронзовым. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, соревнования прошли среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Турнир собрал участников из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Москвы, Сахалинской области и Хабаровского края. Честь островного региона защищали четыре спортсмена из Южно-Сахалинска и Корсакова при поддержке местной федерации. Андрей Семикрас завоевал серебро в дисциплине «комбинированная пирамида» (категория ПОДА, сидя). Ян Чун Сик выиграл бронзу в той же дисциплине, но в категории ПОДА (стоя).

Ещё двое сахалинцев остановились в шаге от пьедестала. Кан Вон Чан занял четвёртое место в «комбинированной пирамиде» (ПОДА, стоя), а Александр Грибков – в дисциплине «свободная пирамида» (категория ОВЗ). Исполнительный директор сахалинской федерации бильярдного спорта Дарья Семенова отметила, что ребята состязались с сильнейшими игроками Дальнего Востока и Москвы и выступили отлично. Теперь им предстоит подготовка к следующим соревнованиям.