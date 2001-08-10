В Южно-Сахалинске стартовал семинар по вопросам подготовки спортивного резерва

Семинар, посвященный подготовке спортивного резерва, начал работу в Южно-Сахалинске. Более 60 сахалинских специалистов сферы спорта принимают в нем участие в центре водных видов спорта «Волна». В формате ВКС подключились 68 работников из Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатского и Приморского краев, Чукотского автономного округа.

Мероприятие проходит при участии московских коллег из Федерального центра подготовки спортивного резерва, а именно начальника управления организационно-методической работы Центра методического обеспечения спортивной подготовки Марии Лихтиной и врио начальника управления анализа и сопровождения подготовки спортивного резерва Татьяны Булычевой.

- Наряду с исполнением концепции развития детско-юношеского спорта и физической культуры на территории нашего региона, конечно, мы нуждаемся и в методической помощи. В связи с этим хочется поблагодарить представителей Министерства спорта России, которые проводят этот полезный семинар. Хочу пожелать всем плодотворной работы, - отметила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

В программу включены не только доклады, но и выступления в формате «вопрос-ответ», а также индивидуальные консультации для участников.

- Министерство спорта РФ является регулятором политики в спорте. Мы представляем как раз те самые голоса, которые доносят до регионов. А именно- как правильно выполнять нормы и законы для того, чтобы качественно готовить наш резерв. Сахалин обратился к нам, чтобы мы провели семинар-совещание и ответили на интересующие вопросы в этой области. Это будет полезно не только тренерам, но и методистам, директорам спортивных школ и региональным органам власти. Это тот самый тыл, который защищает, поддерживает наших спортсменов и их преподавателей, пока они представляют страну на международной арене. Мы все - одна команда, - сказала Мария Лихтина.

9 апреля в рамках совещания состоятся рабочие встречи в очном формате, а также подведение итогов.