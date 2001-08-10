Сахалинские ветераны СВО завоевали призовые места на турнире по бильярду в Хабаровске

Сахалинские ветераны специальной военной операции успешно выступили на краевом турнире по бильярду, который прошёл в Хабаровске с 31 марта по 3 апреля. Четверо спортсменов от нашей области показали достойные результаты и привезли домой призовые места.

По итогам соревнований Андрей Семикрас занял второе место, Ян Чун Сик стал третьим. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, ещё два участника из Сахалинской области - Кан Вон Чан и Александр Грибков - разделили четвёртые места. Турнир объединил участников с поражением опорно-двигательного аппарата со всего Дальнего Востока и других регионов страны. Лучшие игроки городских соревнований среди ветеранов СВО отправились представлять наш регион именно после побед на муниципальном уровне.

Организаторы подчёркивают, что такие соревнования проверяют не только мастерство владения кием, но и силу духа участников, их стремление двигаться вперёд. Спорт помогает парням, вернувшимся с СВО, адаптироваться к мирной жизни, находить новые цели и восстанавливать внутренние ресурсы. Наши ребята показали пример мужества, упорства и жизнелюбия.