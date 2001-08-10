Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2026
Сейчас 15:29
78,73|91,00
10:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец Макар Островский завоевал серебро первенства России по киокушин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Макар Островский привёз серебряную медаль с первенства России по киокушин. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в посёлке Жаворонки Московской области и собрали более 2600 участников из 50 регионов страны.

Островитянин выступал в категории «мальчики 11 лет, до 47,5 килограмма». Макар успешно дошёл до финала, но в решающем поединке уступил победу сопернику из Москвы Егору Глушкову.

Федерация киокушин России предоставила фото для публикации. Сахалинский каратист стал обладателем серебряной награды всероссийского первенства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?