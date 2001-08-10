Сахалинец Макар Островский завоевал серебро первенства России по киокушин

Сахалинский спортсмен Макар Островский привёз серебряную медаль с первенства России по киокушин. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в посёлке Жаворонки Московской области и собрали более 2600 участников из 50 регионов страны.

Островитянин выступал в категории «мальчики 11 лет, до 47,5 килограмма». Макар успешно дошёл до финала, но в решающем поединке уступил победу сопернику из Москвы Егору Глушкову.

Сахалинский каратист стал обладателем серебряной награды всероссийского первенства.