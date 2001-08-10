Поронайский борец завоевал бронзу на Всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет «XV турнира памяти первого мастера спорта СССР в Хабаровском крае В. Д. Васильева». В турнире приняли участие 412 спортсменов из 8 регионов.

В напряжённых поединках, проходивших на ковре, определились сильнейшие борцы в возрастной категории до 18 лет.

Достойное третье место у нашего спортсмена - Потемкина Ярослава!

В ходе упорной борьбы поронайский спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки и несгибаемый характер, завоевав третье место.

Так же в шаге от призового места оказался Григор Ханферян! Одолев соперника из Приморского края в полуфинале он уступил спортсмену из Амурской области. Без поражений не бывает побед, всё впереди!