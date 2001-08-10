Сборная Якутии победила в командном зачете по северному многоборью на Сахалине

Первенство России по северному многоборью среди юниоров и юниорок 16 – 17 лет завершилось в Южно-Сахалинске 6 апреля 2026 года. В командном зачете победителями стала сборная Республики Саха (Якутия), второе место заняли представители Ханты-Мансийского автономного округа, третье - спортсмены Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, всего в рамках соревнований разыграли 10 комплектов медалей.

В финальный день соревнований более 100 спортсменов из девяти регионов - Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Магаданской и Сахалинской областей - состязались в прыжках через нарты. Спортсмены выполняют прыжки с одновременным отталкиванием двух ног с места. Тот, кто преодолел 10 нарт, приземляется на обе ступни, затем прыжком выполняет поворот в противоположную сторону также с одновременным отталкиванием двух ног. На поворот дается 5 секунд, после чего участник вновь проходит дистанцию. Каждый имеет право на три попытки, в зачет идет лучший результат.

Своим выступлением поделился Сергей Галвин из Петропавловска-Камчатского, который признался, что не сильно доволен результатом: на третьей сотне прыжков хотелось пить, стали забиваться ноги. Он отметил, что к этой дисциплине нужно готовиться больше ментально, чем физически, главное - держаться до конца, пока не упадешь. Лучше ему дается бег с палкой, где второй год подряд он становится чемпионом.

На церемонии закрытия состязаний заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин обратился к участникам. Он назвал событие ярким и значимым, отметив, что в течение пяти дней сильнейшие представители девяти регионов демонстрировали силу, выносливость, характер и верность традициям Севера. По его словам, северное многоборье - это не просто спорт, а часть культурного наследия, живая связь поколений и пример бережного сохранения и развития национальных видов спорта.

По результатам состязаний в отдельных дисциплинах победу одержали Тимофей Михеев из Красноярского края и Карина Хабибуллина из Ханты-Мансийского автономного округа. Вторые места заняли Валентин Сэротэтто (ЯНАО) и Любовь Михайлова (Якутия). Третьими стали представители Якутии Андрей Кондаков и Дайаана Абрамова. По итогам суммы многоборья золотые медали завоевали Сергей Галвин (Камчатский край) и Маргарита Кушнер (ХМАО-Югра). Серебро получили Валентин Сэротэтто (ЯНАО) и Анастасия Важенина (ХМАО-Югра). Бронзу - Эдуард Ксенофонтов (Якутия) и Александра Здунова (Красноярский край).

Президент Федерации северного многоборья России Алексей Ворошилов отметил, что островная инфраструктура полностью соответствует требованиям для проведения соревнований всероссийского масштаба. Федерация уже прорабатывает возможность в ближайшие несколько лет провести на Сахалине чемпионат России среди мужчин и женщин.