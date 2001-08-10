6 Апреля 2026
Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
13:05, | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 60 сахалинских пловцов-ветеранов соревновались в центре «Волна»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр водных видов спорта «Волна» принял региональные соревнования по плаванию среди ветеранов спорта и жителей Сахалинской области в категории «Мастерс». Более 60 пловцов из Ноглик, Корсакова и областного центра испытали свои силы на дистанции 50 метров вольным стилем. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир собрал участников из трех муниципальных образований региона.

Спортсмены соревновались в различных возрастных категориях. По итогам состязаний организаторы определили лучших пловцов.

Победителями в своих категориях стали Дарья Коровина, Елена Тоняева, Юлия Гурская, Ирина Молчанова, Нина Казимирова, Галина Денисова, Светлана Шайдулина, Галина Захарченко, Маргарита Тартышная, Петр Проскуров, Вадим Титов, Игорь Беланов, Артём Жгилев, Денис Ляндин, Александр Куклев, Сергей Лупач, Дмитрий Пономарёв, Чель Су Квон, Анатолий Шмаков, Николай Саламатов и Владимир Кац.

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

