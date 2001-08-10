Более 60 сахалинских пловцов-ветеранов соревновались в центре «Волна»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр водных видов спорта «Волна» принял региональные соревнования по плаванию среди ветеранов спорта и жителей Сахалинской области в категории «Мастерс». Более 60 пловцов из Ноглик, Корсакова и областного центра испытали свои силы на дистанции 50 метров вольным стилем. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир собрал участников из трех муниципальных образований региона.
Спортсмены соревновались в различных возрастных категориях. По итогам состязаний организаторы определили лучших пловцов.
Победителями в своих категориях стали Дарья Коровина, Елена Тоняева, Юлия Гурская, Ирина Молчанова, Нина Казимирова, Галина Денисова, Светлана Шайдулина, Галина Захарченко, Маргарита Тартышная, Петр Проскуров, Вадим Титов, Игорь Беланов, Артём Жгилев, Денис Ляндин, Александр Куклев, Сергей Лупач, Дмитрий Пономарёв, Чель Су Квон, Анатолий Шмаков, Николай Саламатов и Владимир Кац.
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
09:05 3 Апреля В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
