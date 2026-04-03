Юниоры из ХМАО и ЯНАО победили в метании топора на первенстве России на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в селе Троицком прошёл третий день первенства России по северному многоборью среди юниоров и юниорок в возрасте 16-17 лет. Более 100 спортсменов испытали свои силы в метании топора на дальность. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, первенство среди юниоров этого возраста на острове провели впервые.

Участница из ХМАО-Югра Маргарита Кушнер поделилась впечатлениями: её любимые дисциплины - метание топора и тынзяна на хорей. На Кубке России в Хабаровске она стала чемпионкой в метании топора с результатом 141 метр 40 сантиметров, а на Сахалине ей очень нравятся красивые виды, особенно на горы. Президент федерации северного многоборья Сахалинской области Владимир Коваленко отметил, что в этом виде спорта важны погодные условия и направление ветра, а вес личного топора спортсмена по регламенту должен составлять не менее 350 граммов.

Спортсмен из Магаданской области Егор Бандурко, который занимается северным многоборьем с семи лет, рассказал, что топором нужно управлять с помощью особой техники. Он подтвердил: топор действительно летает как бумеранг, и это делает дисциплину интереснее.

По итогам состязаний среди юниоров первое место занял Игорь Белялов из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра с результатом 163 метра 40 сантиметров. Серебро завоевал Валентин Сэротэтто (153,10 м), а бронзу - Семён Яптик (149,90 м) из Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди юниорок лучшей стала Маргарита Кушнер (ХМАО-Югра) с результатом 109 метров 40 сантиметров. Второе место заняла Полина Яцковская (ХМАО-Югра) - 95,40 м, третье - Екатерина Яптунай (ЯНАО) - 81,40 м.

Первенство России продолжилось в учебно-тренировочном центре «Восток», где участники соревнуются в метании тынзяна на хорей. Организаторы проводят мероприятие в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, которую разработали по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Вход для зрителей свободный.