Юниоры из ХМАО и ЯНАО победили в метании топора на первенстве России на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине в селе Троицком прошёл третий день первенства России по северному многоборью среди юниоров и юниорок в возрасте 16-17 лет. Более 100 спортсменов испытали свои силы в метании топора на дальность. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, первенство среди юниоров этого возраста на острове провели впервые.
Участница из ХМАО-Югра Маргарита Кушнер поделилась впечатлениями: её любимые дисциплины - метание топора и тынзяна на хорей. На Кубке России в Хабаровске она стала чемпионкой в метании топора с результатом 141 метр 40 сантиметров, а на Сахалине ей очень нравятся красивые виды, особенно на горы. Президент федерации северного многоборья Сахалинской области Владимир Коваленко отметил, что в этом виде спорта важны погодные условия и направление ветра, а вес личного топора спортсмена по регламенту должен составлять не менее 350 граммов.
Спортсмен из Магаданской области Егор Бандурко, который занимается северным многоборьем с семи лет, рассказал, что топором нужно управлять с помощью особой техники. Он подтвердил: топор действительно летает как бумеранг, и это делает дисциплину интереснее.
По итогам состязаний среди юниоров первое место занял Игорь Белялов из Ханты-Мансийского автономного округа-Югра с результатом 163 метра 40 сантиметров. Серебро завоевал Валентин Сэротэтто (153,10 м), а бронзу - Семён Яптик (149,90 м) из Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди юниорок лучшей стала Маргарита Кушнер (ХМАО-Югра) с результатом 109 метров 40 сантиметров. Второе место заняла Полина Яцковская (ХМАО-Югра) - 95,40 м, третье - Екатерина Яптунай (ЯНАО) - 81,40 м.
Первенство России продолжилось в учебно-тренировочном центре «Восток», где участники соревнуются в метании тынзяна на хорей. Организаторы проводят мероприятие в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, которую разработали по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Вход для зрителей свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Выбор редакции
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
- 11:40 31 Марта Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?