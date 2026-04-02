В Южно-Сахалинске состоялось первенство города на призы «Весенних каникул» памяти Шевцовых

Городские соревнования по лыжным гонкам на призы «Весенних каникул», посвящённые памяти мастеров спорта СССР Владимира Фёдоровича и Тамары Ивановны Шевцовых, прошли в Южно-Сахалинске на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Участниками стартов стали более 350 юных спортсменов. Гонки провели в формате масс-старта свободным стилем.

- Эти старты традиционны, их проводят уже более двадцати лет. Владимир Фёдорович Шевцов был тренером по лыжным гонкам, воспитал многих мастеров спорта, а также долгое время работал заместителем директора спортивной школы, поднимая спорт в регионе. Его супруга Тамара Ивановна тоже была мастером спорта СССР и считалась сильнейшей лыжницей Сахалина. Эти соревнования - дань уважения обоим выдающимся спортсменам, - рассказала представитель оргкомитета Наталья Яблочникова.

По итогам состязаний среди самых юных участников (2018 г.р. и младше) на дистанции 300 метров у мальчиков первым финишировал Максим Заболотский, у девочек - Кира Яковлева. На отрезке 1 км среди мальчиков 2016-2017 годов рождения победил Алексей Щербинин, среди девочек - Кира Кудряшкина. На трёхкилометровой дистанции у юношей 2014-2015 годов рождения лучший результат показал Артём Усманов, у девушек того же возраста - Василиса Кулыгина. На пяти километрах среди юношей 2010-2011 годов рождения первым пришёл Макар Ершов, а среди юношей 2012-2013 годов рождения - Владислав Щербаков. У девушек 2010-2011 годов рождения на дистанции 3 км победу одержала Екатерина Худокормова, у девушек 2012-2013 годов рождения - Вера Греко.

Шестилетняя Кира Яковлева, занявшая первое место в своей возрастной группе, поделилась впечатлениями от старта. Девочка занимается лыжами второй год и призналась, что на соревнованиях старается не волноваться.

- Я выхожу, просто бегу и всё. Соперницы были немного слабее, но я всё равно немножко переживала. А успокаивает то, что мама рядом. Буду заниматься, трудиться, чтобы занимать первые места и стать спортсменкой, - рассказала Кира.