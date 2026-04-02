В Южно-Сахалинске состоялось первенство города на призы «Весенних каникул» памяти Шевцовых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские соревнования по лыжным гонкам на призы «Весенних каникул», посвящённые памяти мастеров спорта СССР Владимира Фёдоровича и Тамары Ивановны Шевцовых, прошли в Южно-Сахалинске на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Участниками стартов стали более 350 юных спортсменов. Гонки провели в формате масс-старта свободным стилем.
- Эти старты традиционны, их проводят уже более двадцати лет. Владимир Фёдорович Шевцов был тренером по лыжным гонкам, воспитал многих мастеров спорта, а также долгое время работал заместителем директора спортивной школы, поднимая спорт в регионе. Его супруга Тамара Ивановна тоже была мастером спорта СССР и считалась сильнейшей лыжницей Сахалина. Эти соревнования - дань уважения обоим выдающимся спортсменам, - рассказала представитель оргкомитета Наталья Яблочникова.
По итогам состязаний среди самых юных участников (2018 г.р. и младше) на дистанции 300 метров у мальчиков первым финишировал Максим Заболотский, у девочек - Кира Яковлева. На отрезке 1 км среди мальчиков 2016-2017 годов рождения победил Алексей Щербинин, среди девочек - Кира Кудряшкина. На трёхкилометровой дистанции у юношей 2014-2015 годов рождения лучший результат показал Артём Усманов, у девушек того же возраста - Василиса Кулыгина. На пяти километрах среди юношей 2010-2011 годов рождения первым пришёл Макар Ершов, а среди юношей 2012-2013 годов рождения - Владислав Щербаков. У девушек 2010-2011 годов рождения на дистанции 3 км победу одержала Екатерина Худокормова, у девушек 2012-2013 годов рождения - Вера Греко.
Шестилетняя Кира Яковлева, занявшая первое место в своей возрастной группе, поделилась впечатлениями от старта. Девочка занимается лыжами второй год и призналась, что на соревнованиях старается не волноваться.
- Я выхожу, просто бегу и всё. Соперницы были немного слабее, но я всё равно немножко переживала. А успокаивает то, что мама рядом. Буду заниматься, трудиться, чтобы занимать первые места и стать спортсменкой, - рассказала Кира.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?