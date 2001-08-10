На Сахалине определили сильнейших многоборцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые соревнования по функциональному многоборью CrossFit Standup Games 2026 прошли в Южно-Сахалинске. Более 60 атлетов от 16 до 47 лет из Долинска, Александровска-Сахалинского и столицы островного региона испытали свои силы в состязаниях.

Комплексы включали элементы тяжёлой атлетики, гимнастику на турнике, беговые отрезки, прыжки и силовые движения.

В категории «первая попытка» лучшими стали Светлана Назарук из Александровска-Сахалинского и южносахалинец Александр Колядин. Вторые места у Вон Су Ми и Егора Закурдаева из Южно-Сахалинска. Екатерина Попкова и Николай Кулинич из областного центра расположились на почетном третьем месте.

Среди «любителей» первые места заняли Анна Токарева и Андрей Акинин. Серебро у Анастасии Горожанкиной и Кирилла Бартенева. Бронзовые награды завоевали Елена Гайнуллина и Денис Хон. Все - южносахалинцы.

На «продвинутом» уровне Елена Овчинникова и Николай Кирюшкин заняли первые места, вторые у Ольги Колесниковой и Александра Дробея, а третьи - Ольги Калашниковой и Антона Говорухина. Все атлеты из Южно-Сахалинска.