В Южно-Сахалинске стартует первенство России по северному многоборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 31 марта по 4 апреля пройдёт первенство России по северному многоборью. Участниками станут юноши и девушки в возрасте 16–17 лет из разных регионов страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования соберут более 120 спортсменов, тренеров и специалистов. Свои команды представят Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Магаданская и Сахалинская области. Для региона это уже второе первенство России по северному многоборью — первые такие старты проходили в островной столице в 2021 году, но тогда соревновались спортсмены младшей возрастной группы.

Программа состязаний разделена по площадкам. 31 марта в Учебно-тренировочном центре «Восток» состоится открытие в 10.00, после чего начнутся тройные прыжки с отталкиванием двумя ногами. С 1 по 3 апреля соревнования переместятся на лыжную базу в селе Троицкое Анивского района, где участники посоревнуются в беге с палкой, метании топора на дальность и метании тынзяна на хорей. Завершится первенство 4 апреля в УТЦ «Восток» прыжками через нарты и торжественной церемонией закрытия. Вход для зрителей свободный.