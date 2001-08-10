В Южно-Сахалинске определили победителей турнира по самбо и боевому самбо

В областном центре состоялся открытый турнир по самбо и боевому самбо, посвящённый десятилетию войск национальной гвардии Российской Федерации. Спортсмены разыграли награды в различных весовых категориях.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, на церемонии открытия к участникам обратился начальник управления полковник полиции Борис Чесноков. Он отметил, что самбо является исконно отечественным единоборством, которое входит в профессиональную подготовку каждого сотрудника ведомства, закаляет характер и воспитывает выносливость. Руководитель пожелал борцам честных побед.

Схватки на коврах получились напряжёнными и бескомпромиссными. Зрители увидели и классические броски в спортивном самбо, и мощные удары в боевом разделе. Несмотря на жёсткое соперничество, участники демонстрировали уважение друг к другу.

По итогам соревнований золотые медали завоевали Алексей Цой, Малик Магомедбеков, Игорь Кардаш, Билал Максатбеков, Илья Резников, Георгий Арчинов, Фаритддун Ёкубов, Магомед Алиханов и Виктор Дзебин. Серебряными призёрами стали Ержанат Нурдыбекович, Азамат Алхаматов, Павел Бударнов, Никита Шильников, Кэнан Байрамов, Кирилл Уваров, Курбан Ибрагимов, Раджаб Джаватханов и Амат Анатов. Бронзовые награды получили Владислав Ким, Даниэль Бердикулов, Арсений Душкин, Виктор Бубало, Дмитрий Домарад, Алан Тегетаев, Алексей Базлеев, Роман Нургаметов, Георгий Ахаладзе, Савелий Голубев, Магомед Саадулаев, Богдан Трефелов и Андрей Перов.

Главный трофей соревнований — Кубок управления Росгвардии по Сахалинской области — достался команде ведомства. Бойцы показали высокий уровень подготовки и волю к победе. Награды победителям и призёрам вручил полковник полиции Борис Чесноков. Все участники получили почётные грамоты и благодарственные письма от руководства. Организаторы подчеркнули, что такие турниры помогают популяризировать самбо в регионе и укрепляют связи между спортивным сообществом и защитниками правопорядка.