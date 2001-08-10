Сахалинские чир-спортсменки стали лучшими на турнире в Харбине

Сахалинские спортсменки успешно выступили на международном турнире по чир-спорту в китайской провинции Хэйлунцзян. Они привезли домой золотую медаль.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, соревнования прошли в Харбине. Это был второй международный турнир, организованный в рамках соглашения между Россией и Китаем. За победу боролись участники из КНР, а также из Владивостока, Благовещенска, Читы, Хабаровска, Уссурийска и Южно-Сахалинска.

Честь островного региона защищали Арина Лапушко и Арина Коваленко. Они выступили в дисциплине «чир-хип-хоп двойка» в категории «мужчины и женщины». По итогам выступлений сахалинская пара завоевала золотые награды, обойдя ближайших преследователей из Китая с преимуществом в три балла.

Тренер сборной и руководитель сахалинской федерации чир-спорта Кристина Лях отметила, что эта победа стала важным достижением для всего региона и хорошей подготовкой к предстоящим стартам. После завершения турнира в Харбине спортсменки отправились в Пермь. В составе островной команды, насчитывающей 86 человек, они примут участие в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Москве с 1 по 7 мая.