29 Марта 2026
16:53, 27 Марта 2026 | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские самбисты поборются за Кубок Управления Росгвардии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый областной турнир по самбо и боевому самбо на Кубок Управления Росгвардии по Сахалинской области состоится 28 марта в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. Соревнования приурочены к 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участники продемонстрируют мастерство в двух дисциплинах - классическом и боевом самбо. За награды будут бороться представители спортивных клубов и федераций региона.

Состязания начнутся в 9:30. Торжественная церемония открытия запланирована на 12:00. Вход для зрителей свободный.

Приглашаем любителей единоборств поддержать участников и стать свидетелями ярких поединков, посвящённых юбилею войск национальной гвардии.

