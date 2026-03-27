Сахалинские самбисты поборются за Кубок Управления Росгвардии

Открытый областной турнир по самбо и боевому самбо на Кубок Управления Росгвардии по Сахалинской области состоится 28 марта в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. Соревнования приурочены к 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участники продемонстрируют мастерство в двух дисциплинах - классическом и боевом самбо. За награды будут бороться представители спортивных клубов и федераций региона.

Состязания начнутся в 9:30. Торжественная церемония открытия запланирована на 12:00. Вход для зрителей свободный.

Приглашаем любителей единоборств поддержать участников и стать свидетелями ярких поединков, посвящённых юбилею войск национальной гвардии.