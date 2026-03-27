На Сахалине во второй раз пройдет первенство России по северному многоборью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине с 29 марта по 5 апреля пройдет первенство России по северному многоборью среди юниоров и юниорок в возрасте 16–17 лет. Соревнования примут учебно-тренировочный центр «Восток» и лыжная база в селе Троицкое Анивского района.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в состязаниях примут участие более 120 спортсменов, тренеров и специалистов. География участников обширна: Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Сахалинская область.
Для островного региона эти старты станут вторыми в истории. Впервые первенство России по северному многоборью принимали в 2021 году в Южно-Сахалинске - тогда соревновались спортсмены 14–15 лет. Теперь на старт выйдут участники старшей возрастной группы.
Программа включает пять дисциплин. 31 марта спортсмены будут состязаться в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами. 1 апреля - бег с палкой. 2 апреля - метание топора на дальность. 3 апреля - метание тынзяна на хорей. 4 апреля - прыжки через нарты.
Торжественное открытие состоится 31 марта в 10:00 в УТЦ «Восток». Награждение победителей и призеров пройдет 4 апреля в 17:00. Организаторами первенства выступают региональное министерство спорта, Центр спортивной подготовки, Общероссийская федерация северного многоборья и областная федерация этого вида спорта.
