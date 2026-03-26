Более 50 пловцов разыграли награды на Спартакиаде в Южно-Сахалинске

На Сахалине завершились региональные соревнования по плаванию в рамках Спартакиады Специальной Олимпиады. Участники разыграли медали в нескольких дисциплинах и дистанциях.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного министерства спорта, турнир прошел 26 марта в центре «Волна». За награды боролись больше 50 спортсменов из Невельского, Холмского, Поронайского округов и Южно-Сахалинска. Перед стартом участников напутствовала начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Ольга Романова, пожелавшая им удачи и удовольствия от заплывов.

Победителями в своих дивизионах стали пловцы из разных спортивных школ. На дистанции 25 метров вольным стилем отличились Анна Сыропятова из Невельска, Алексей Гридяев из Южно-Сахалинска и Арсен Парцвания из Холмска. На 50-метровке вольным стилем золото взяли Диана Азизбаева, Евдокия Кореева, Максим Ивановский, Егор Удальцов, а также Алексей Гридяев, Владислав Андриянов, Илья Асташов, Никита Рогов и Глеб Стаматов. На стометровке вольным стилем лучшими стали Марина Дмитриева из Холмска, Дмитрий Им и Илья Соснин из Южно-Сахалинска.

На спине на 100 метров победили Антон Шереметов из Холмска и Леонид Нанака из областного центра. На 50 метров брассом не было равных Дарье Юн, а на 100 метров - Дмитрию Иму. Оба представляют спортшколу имени Сальникова. На дистанции 50 метров на спине первые места заняли Марина Дмитриева, София Власова, Антон Шереметов, Константин Кольцов, Артем Дедов и Эмин Луцишин. Соревнования стали отборочными для формирования сборной области на всероссийские старты.