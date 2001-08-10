Житель Южно-Сахалинска попытался украсть бутылку элитного виски в Долинске
Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинцы завершили сезон проекта «Лыжи в школу» эстафетой

Юные сахалинцы завершили сезон проекта «Лыжи в школу» эстафетой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный проект «Лыжи в школу», организованный в Южно‑Сахалинске в 2016 году, стал стартовой площадкой для юных любителей зимних видов спорта. В этом зимнем сезоне к тренировкам на лыжах подключились 8 общеобразовательных школ - СОШ № 1,  СОШ № 4,  СОШ № 6,  СОШ №16,  СОШ № 23,  Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина,  Лицей № 1 и Лицей №2. Несколько тысяч школьников от 11 до 17 лет стали участниками проекта и освоили новый вид спорта.

Главная задача проекта - пробудить в детях интерес к активному образу жизни, показать, что спорт может быть увлекательным и доступным.

В завершении сезона прошла командная эстафета на трассах лыже-биатлонного комплекса «Триумф».

Школы-участницы получили грамоты и подарочные сертификаты.

