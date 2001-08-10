Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев взяли золото на старте чемпионата России в Южно-Сахалинске

На «Горном воздухе» стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в первый соревновательный день разыграли первый комплект наград - в супер-комбинации.

За медали боролись сильнейшие парагорнолыжники из разных регионов страны, включая недавних героев Паралимпиады в Италии - Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева. Оба подтвердили свой статус: Ворончихина и Бугаев стали победителями в своих категориях. Вместе с ними на высшую ступень пьедестала поднялся Фёдор Иващенко из Санкт-Петербурга.

Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов поприветствовал участников и отметил, что регион уже десять лет принимает соревнования и сборы парагорнолыжников. По его словам, трассы и атмосфера «Горного воздуха» стали для спортсменов родными.

Старший тренер сборной России Александр Назаров напомнил, что сотрудничество с Сахалином длится с 2015 года. Именно здесь в 2020 году прошёл один из лучших этапов Кубка мира, а сейчас условия на склоне помогают спортсменам показывать высокие результаты. Он добавил, что подготовка на «Горном воздухе» стала одной из составляющих успеха Ворончихиной и Бугаева на Паралимпиаде.

Серебряными призёрами первого дня стали Мария Папулова из Пермского края, Александр Алябьев (представляет Сахалинскую область и Москву) и Станислав Бураков из Санкт-Петербурга. Бронзу взяли Александра Девятовская, Иван Васильев и Владимир Григорьев - все из Санкт-Петербурга.

Александр Алябьев, который прилетел на остров 18 марта, поделился впечатлениями: успел акклиматизироваться, встать на лыжи после двухнедельного перерыва. Он назвал Сахалин лучшим местом в России благодаря погоде, трассам, природе и людям.

Чемпионат продолжится 25 марта. Спортсменов ждут соревнования в слаломе - первые заезды начнутся в 9:00.