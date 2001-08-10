Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев взяли золото на старте чемпионата России в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На «Горном воздухе» стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в первый соревновательный день разыграли первый комплект наград - в супер-комбинации.
За медали боролись сильнейшие парагорнолыжники из разных регионов страны, включая недавних героев Паралимпиады в Италии - Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева. Оба подтвердили свой статус: Ворончихина и Бугаев стали победителями в своих категориях. Вместе с ними на высшую ступень пьедестала поднялся Фёдор Иващенко из Санкт-Петербурга.
Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов поприветствовал участников и отметил, что регион уже десять лет принимает соревнования и сборы парагорнолыжников. По его словам, трассы и атмосфера «Горного воздуха» стали для спортсменов родными.
Старший тренер сборной России Александр Назаров напомнил, что сотрудничество с Сахалином длится с 2015 года. Именно здесь в 2020 году прошёл один из лучших этапов Кубка мира, а сейчас условия на склоне помогают спортсменам показывать высокие результаты. Он добавил, что подготовка на «Горном воздухе» стала одной из составляющих успеха Ворончихиной и Бугаева на Паралимпиаде.
Серебряными призёрами первого дня стали Мария Папулова из Пермского края, Александр Алябьев (представляет Сахалинскую область и Москву) и Станислав Бураков из Санкт-Петербурга. Бронзу взяли Александра Девятовская, Иван Васильев и Владимир Григорьев - все из Санкт-Петербурга.
Александр Алябьев, который прилетел на остров 18 марта, поделился впечатлениями: успел акклиматизироваться, встать на лыжи после двухнедельного перерыва. Он назвал Сахалин лучшим местом в России благодаря погоде, трассам, природе и людям.
Чемпионат продолжится 25 марта. Спортсменов ждут соревнования в слаломе - первые заезды начнутся в 9:00.
Это читают
09:39 Сегодня Предприятие на Шикотане наказали за использование воды из ручья
09:48 Сегодня Пьяный водитель на Сахалине напал на инспекторов, составляющий протокол
09:03 Сегодня На Камчатке машина скорой помощи не смогла доехать до дома пациента из-за нерасчищенной дороги
09:07 Сегодня Камеры на Сахалине зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД за сутки
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
Выбор редакции
- 14:45 Вчера Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
- 11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
