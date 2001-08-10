Более 250 сахалинских лыжников почтили память Василия Комышева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования, посвященные памяти почетного мастера спорта СССР Василия Комышева, прошли в Южно-Сахалинске.

За призы на гонках боролись более 250 спортсменов, представляющих Корсаковский, Холмский, Невельский, Томаринский, Долинский, Ногликский, Анивский районы, а также областной центр и даже другие регионы России.

Лыжники оспаривали награды в девяти возрастных категориях: «2014 год рождения и младше», «2012-2013», «2010-2011», «2006-2009», «1996-2005», «1986-1995», «1976-1985», «1966-1975», «1965 года рождения и старше».

По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях и на своих дистанциях стали Андрей Кирющенков, Макар Ершов, Виолетта Щербакова, Ульяна Николова, Дарина Волгина, Вера Греко, Владислав Ким, Александр Коваленко, Екатерина Худокормова, Марина Черноусова, Игорь Романенков, Надежда Шанаурина, Сергей Афанасьев, Андрей Емельянов, Николай и Елена Поляковы, Наталья Львова и тренер спортшколы Яков Валентинович Леманов.

Василий Павлович Комышев был фронтовиком и награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». Он не только сам стал прославленным спортсменом, но и воспитал 13 мастеров спорта СССР. Около 20 лет он проработал тренером в сахалинской организации «Динамо». Мастер спорта СССР и неоднократный победитель чемпионатов, кубков и первенств по биатлону.

