Юные сноубордисты разыграли награды на горе Парковая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На горе Парковая в Южно-Сахалинске завершилось первенство области по сноуборду. Около 50 спортсменов соревновались в параллельном слаломе.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального министерства спорта, участники разделились по возрастам - девушки и юноши 2011–2012 и 2013–2015 годов рождения. Победителями в своих категориях стали Ян Юн, Алина Клюева, Тимофей Кнор и Денис Данилов. Серебряные награды завоевали Наталья Савицкая, Владислава Кокина, Даниил Канунников и Максим Кунин. Бронзу получили Елизавета Посметная, Рианна Цыденова, Владимир Загудев и Егор Ломтев.
Одна из победительниц, Алина Клюева, призналась, что занимается сноубордом восемь лет и довольна своим результатом. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.
Это читают
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
Выбор редакции
- 14:45 Вчера Более 130 работ представят на выставке "Авангард в квадрате" в Южно-Сахалинске
- 11:00 Вчера В Южно-Сахалинске воссоздали старинную мордовскую свадьбу
- 10:32 Вчера Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
- 11:05 20 Марта Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
