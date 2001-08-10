Юные сноубордисты разыграли награды на горе Парковая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горе Парковая в Южно-Сахалинске завершилось первенство области по сноуборду. Около 50 спортсменов соревновались в параллельном слаломе.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального министерства спорта, участники разделились по возрастам - девушки и юноши 2011–2012 и 2013–2015 годов рождения. Победителями в своих категориях стали Ян Юн, Алина Клюева, Тимофей Кнор и Денис Данилов. Серебряные награды завоевали Наталья Савицкая, Владислава Кокина, Даниил Канунников и Максим Кунин. Бронзу получили Елизавета Посметная, Рианна Цыденова, Владимир Загудев и Егор Ломтев.

Одна из победительниц, Алина Клюева, призналась, что занимается сноубордом восемь лет и довольна своим результатом. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.