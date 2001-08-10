Новости спорта Сахалина и Курил

При поддержке «Роснефти» на Сахалине прошел XXXIII Троицкий лыжный марафон

На Сахалине при поддержке «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — дочернего предприятия НК «Роснефть» — состоялся XXXIII Троицкий лыжный марафон, объединивший почти 1 000 участников из Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока.

В этом году марафон вошел в престижную всероссийскую серию RussiaLoppet, подтвердив высокий уровень организации и значимость для развития массового лыжного спорта. Проект объединяет любителей и профессионалов, способствует популяризации активного образа жизни и повышает интерес к спортивным стартам в разных регионах страны.

Трасса марафона проходит по живописной местности в районе села Троицкого и включает дистанции от 200 метров до 50 километров, рассчитанные на участников разного возраста и уровня подготовки. Для детей были организованы отдельные старты на дистанциях от 200 метров до 3 километров. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные трассы протяженностью 1 и 2 километра.

На дистанциях 25 и 50 километров выступили более 200 спортсменов. Традиционно участие в марафоне приняли и сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которые разделяют ценности спорта и здорового образа жизни.

Поддержка массового спорта, укрепление здоровья сотрудников и развитие значимых социальных инициатив остаются важной частью социальной политики «Роснефти». Компания реализует программы, направленные на развитие спортивной культуры, проводит корпоративные соревнования и содействует созданию современной спортивной инфраструктуры в регионах присутствия.

