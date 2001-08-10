Сахалинские пловцы завоевали пять медалей в третий день чемпионата ДФО

В Южно-Сахалинске в бассейне центра водных видов спорта «Волна» продолжается чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. В третий соревновательный день сахалинские пловцы завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, всего в чемпионате участвуют 215 спортсменов, а в первенстве – 225 из девяти регионов Дальнего Востока. Эти старты являются отборочными на чемпионат России и международные соревнования. Главный судья Ирина Иванова из Хабаровского края отметила, что из титулованных пловцов прилетели Иван Кожакин из Магадана – чемпион мира 2025 года, неоднократный чемпион России и рекордсмен страны на дистанции 50 метров брассом. Также участвуют Виктория Машкина из Приморского края – мастер спорта международного класса и чемпионка России, и Георгий Яковлев с Камчатки – мастер спорта России, победитель первенства мира 2025 года.

В третий день спортсмены соревновались на дистанциях от 50 до 1500 метров баттерфляем, вольным стилем, брассом, на спине и в эстафете 4 по 100 метров. Победителями на своих дистанциях стали Никита Первов, София Сапрыкина и Маргарита Осипова из Хабаровского края, Александр Луц с Камчатки, Виктория Машкина, Вероника Кузнецова и Светлана Тарабанчук из Приморья, сахалинец Александр Ширяев и Иван Кожакин из Магаданской области.

Никита Первов, победивший на стометровке вольным стилем, поделился впечатлениями: ему очень понравился бассейн и вода, своим результатом спортсмен доволен и проплыл так, как хотел. В этот же день он должен был выступать в эстафете, а на следующий – участвовать в 50 метрах вольным стилем.

Серебряные медали у сахалинцев Виктора Бурлакова, Андрея Бухарина и Анастасии Кузьминой, а также у представителей Хабаровского края, Амурской области и Приморья. Бронзу завоевали сахалинка Степанида Бронникова, пловцы из Якутии, Приморья, Хабаровского края и Амурской области.

В мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем первое место заняла команда Сахалинской области, второе – Камчатского края, третье – Хабаровского края. Среди женщин победил Приморский край, серебро у Хабаровского края, бронза у Амурской области. Соревнования продлятся до 21 марта.