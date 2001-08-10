Сахалинские пловцы завоевали пять медалей в третий день чемпионата ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в бассейне центра водных видов спорта «Волна» продолжается чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. В третий соревновательный день сахалинские пловцы завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, всего в чемпионате участвуют 215 спортсменов, а в первенстве – 225 из девяти регионов Дальнего Востока. Эти старты являются отборочными на чемпионат России и международные соревнования. Главный судья Ирина Иванова из Хабаровского края отметила, что из титулованных пловцов прилетели Иван Кожакин из Магадана – чемпион мира 2025 года, неоднократный чемпион России и рекордсмен страны на дистанции 50 метров брассом. Также участвуют Виктория Машкина из Приморского края – мастер спорта международного класса и чемпионка России, и Георгий Яковлев с Камчатки – мастер спорта России, победитель первенства мира 2025 года.
В третий день спортсмены соревновались на дистанциях от 50 до 1500 метров баттерфляем, вольным стилем, брассом, на спине и в эстафете 4 по 100 метров. Победителями на своих дистанциях стали Никита Первов, София Сапрыкина и Маргарита Осипова из Хабаровского края, Александр Луц с Камчатки, Виктория Машкина, Вероника Кузнецова и Светлана Тарабанчук из Приморья, сахалинец Александр Ширяев и Иван Кожакин из Магаданской области.
Никита Первов, победивший на стометровке вольным стилем, поделился впечатлениями: ему очень понравился бассейн и вода, своим результатом спортсмен доволен и проплыл так, как хотел. В этот же день он должен был выступать в эстафете, а на следующий – участвовать в 50 метрах вольным стилем.
Серебряные медали у сахалинцев Виктора Бурлакова, Андрея Бухарина и Анастасии Кузьминой, а также у представителей Хабаровского края, Амурской области и Приморья. Бронзу завоевали сахалинка Степанида Бронникова, пловцы из Якутии, Приморья, Хабаровского края и Амурской области.
В мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем первое место заняла команда Сахалинской области, второе – Камчатского края, третье – Хабаровского края. Среди женщин победил Приморский край, серебро у Хабаровского края, бронза у Амурской области. Соревнования продлятся до 21 марта.
Это читают
11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
09:00 Сегодня На форуме "Есть результат!" в Ростове продолжился сбор предложений в новую "Народную программу" ЕР
10:56 Сегодня В Сахалинской области стартовал эксперимент с больничными для самозанятых
09:32 Сегодня В современном хирургическом центре Южно-Сахалинска провели первые операции
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
07:49 13 Марта Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
16:57 13 Марта Наркотики в конфетах пытались отправить почтой на Курилы
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
- 11:05 Сегодня Жители Южно-Сахалинска могут следить за земляными работами в реальном времени
- 16:08 Вчера Участник Великой Отечественной войны из Поронайска Алексей Ветров отметил 100-летний юбилей
- 13:24 Вчера Жители Южно-Сахалинска отметили двенадцатую годовщину воссоединения с Крымом
- 08:48 17 Марта Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
