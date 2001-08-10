Паралимпийские чемпионы выступят на чемпионате России на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 26 марта спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» примет чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В национальных стартах на Сахалине примут участие победители Паралимпиады в Италии Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

С 6 по 15 марта на зимних Паралимпийских играх российские спортсмены показали блестящие результаты. Впервые за 12 лет на церемонии награждения Игр прозвучал гимн Российской Федерации и поднят триколор.

Варвара Ворончихина завоевала две золотые, одну серебряную и бронзовую награды, а Алексей Бугаев стал чемпионом и двукратным бронзовым призёром Игр. Вместе с тренером Александром Назаровым горнолыжники удостоены Государственных наград и благодарностей президента РФ.

На трассе «Спортивная» СТК «Горный воздух» десятки сильнейших горнолыжников страны продемонстрируют мастерство в дисциплинах слалом-гигант, слалом, супер-комбинация и супергигант.

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают поболеть за участников и насладиться зрелищными гонками.