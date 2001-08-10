Российские паралимпийцы поборются за награды чемпионата страны на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного пройдет с 23 по 26 марта на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

На трассе «Спортивная» выступят сильнейшие спортсмены страны. Планируется участие победителей Паралимпиады в Италии Варвары Ворончихиной и Алексея Бугаева - воспитанников старшего тренера сборной команды России и тренера Центра спортивной подготовки Сахалинской области Александра Назарова. Горнолыжники оспорят награды в дисциплинах слалом-гигант, слалом, супер-комбинация и супергигант.

Свое мастерство продемонстрируют также спортсмены, выступающие сидя в специальных горнолыжных бобах для адаптивного спорта. Последний раз это направление было представлено на этапе Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, который проходил в Южно-Сахалинске в 2020 году.

Жителей и гостей островного региона приглашают поболеть за участников и насладиться зрелищными гонками!