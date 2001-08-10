Атлеты из Находки и четырех городов Сахалина сразились в гонках с препятствиями

В Южно-Сахалинске на базе спорткомплекса «Гидрострой» состоялся чемпионат области по гонкам с препятствиями. Участники преодолевали дистанцию в 3000 метров, соревнуясь в личном и парном зачетах.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за победу боролись атлеты из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска, Александровск-Сахалинского и Находки. Организаторы подготовили для них комплекс испытаний на силу, скорость, координацию и выносливость.

Спортсмены проходили трассу как индивидуально, так и в смешанных парах (микст). В случае, если участник не мог преодолеть препятствие, ему назначалось штрафное задание, а к итоговому времени добавлялись штрафные секунды.

В личном зачете среди мужчин и женщин победу одержали Максим Нуждин и Александра Сметанина. Серебряными призерами стали Юрий Лагун и Екатерина Кузнецова. Третье место заняли Александр Мирошниченко и Ксения Нижегородова.

В парном формате лучший результат показал дуэт Максима Нуждина и Екатерины Кузнецовой. Второе место завоевали Юрий Лагун и Светлана Голоденко. Замкнули тройку призеров Виктор Усов и Светлана Кузьмина.

Соревнования также стали первым этапом серии «Индор/Аутдор», которая продолжится в текущем сезоне.