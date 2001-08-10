Юная сахалинская горнолыжница завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортсменка из Сахалинской области успешно выступила на крупных всероссийских стартах, прошедших на Камчатке. Валерия Гусакова поднялась на пьедестал почета по итогам соревнований среди сверстников.
Турнир «Надежды России» по горнолыжному спорту проходил в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, участниками состязаний стали 157 юношей и девушек в возрастной категории 12-13 лет (U14). География турнира охватила более двадцати регионов страны.
Спортсмены оспаривали медали в дисциплине «слалом». По итогам двух заездов среди девушек сахалинка Валерия Гусакова показала третий результат, преодолев трассу с суммарным временем 1 минута 54,23 секунды. До бронзовой ступени пьедестала Валерия уступила победительнице соревнований Яне Дейберт из Челябинской области 2,18 секунды. Серебряным призером стала москвичка Антонина Чижова, которую сахалинская горнолыжница опередила совсем немного – ее отставание от второго места составило всего 1,95 секунды.
