Юные хоккеисты сахалинского "Кристалла" трижды обыграли гостей из Новосибирска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершилась насыщенная домашняя серия матчей в рамках первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Юные хоккеисты южно-сахалинского «Кристалла» провели четыре встречи с командами из Новосибирска.
Соперниками островитян стали дружины «Сибирь-1» и ЦЗВС. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, серия сложилась для хозяев льда достаточно успешно: им удалось одержать три победы в четырех матчах.
Первыми на лед против «Кристалла» вышли хоккеисты «Сибири-1». Стартовая игра проходила в упорной борьбе: Матвей Халилов открыл счет, и он же поставил победную точку в концовке встречи. Во втором поединке с этим же соперником сахалинцам не удалось повторить успех. Команды долго шли на равных, сохраняя паритет до конца второго периода, однако в третьем отрезке сибиряки сумели выйти вперед и забрать игру.
Затем «Кристалл» встретился с другой новосибирской командой — ЦЗВС. Оба матча развивались по похожему сценарию. Гости вели после двух периодов, а хозяевам приходилось отыгрываться. Основные события разворачивались в заключительной двадцатиминутке: «Кристалл» сравнивал счет, команды поочередно забрасывали шайбы, но в итоге сахалинцы выходили вперед и удерживали преимущество в два гола. В первой игре победный бросок на счету Данила Матвеева, во второй - Ким Ен Дюна.
Благодаря трем победам «Кристалл» пополнил свою копилку важными очками в турнирной таблице. Следующие игры команда проведет на выезде. 18 и 19 марта сахалинцы сыграют в Барнауле против местного «Алтая».
